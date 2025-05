Unidade de empresa de energia elétrica em Canela é condenada por descumprimento de normas trabalhistas 

A Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G) foi condenada pelo Ministério Público do Trabalho de Caxias do Sul (MPT-RS) por descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho na unidade de Canela. A decisão ainda cabe recurso, no entanto, a empresa precisa tomar medidas imediatas para corrigir as irregularidades, sob pena de multa. Além disso, a sentença condena a empresa ao pagamento de R$ 100 mil como indenização por danos morais coletivos.