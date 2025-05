UBSs de Caxias do Sul não enviam links por mensagem aos usuários; prefeitura alerta para golpe

As unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul não solicitam acesso a links, por mensagem ou WhatsApp, aos usuários do SUS. O alerta é da secretaria Municipal da Saúde (SMS), que recebeu relatos na última semana de pacientes que tiveram seus celulares clonados após clicarem em links enviados por pessoas que se passavam por servidores de UBSs.