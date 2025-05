Três empresas de construção são condenadas por descumprimento de normas de segurança após queda de homem em obra de Bento Gonçalves

O Ministério Público do Trabalho (MPT) de Caxias do Sul, através da Justiça do Trabalho, obteve a condenação de três empresas de construção por descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho. O fato ocorreu após um funcionário cair de uma altura de aproximadamente cinco metros em uma obra na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves no ano passado. A vítima teve ferimentos na cabeça e tornozelo.