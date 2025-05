Tirolesa de 70 metros na Praça Dante Alighieri é uma das ações do Dia do Desafio em Caxias 

Naudionira Oliveira, 53 anos, curtiu a tirolesa. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A garoa e o vento desta quarta-feira (28) não impedem que pessoas de todas as idades se desafiem em Caxias do Sul, em mais uma programação do Dia do Desafio.

Instalada na Praça Dante Alighieri, a principal atração do dia convida para um passeio nas alturas. Com 10 metros de altura no início e sete no final, uma tirolesa de 70 metros de distância está à disposição da comunidade.

O aposentado Adelmar Dias do Amaral, 70 anos, não perdeu a oportunidade e, com os equipamentos de proteção, acompanhado pelos bombeiros, aceitou o desafio:

— Muito legal, se tivesse tempo ia de novo. A minha atividade física é caminhar e trabalhar, a gente tem que dar valor pra essas coisas porque é a nossa saúde, o nosso dia muda.

Instalada na Praça Dante Alighieri, a principal atração do dia convida para um passeio nas alturas. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Desde o ano passado o Dia do Desafio, celebrado em todo o país, não realiza mais competições entre cidades, pra medir quem realizava mais atividades, como era feito até 2023.

No entanto, o incentivo à atividade física permanece como principal objetivo da data, para lembrar pessoas, como Naudionira Oliveira, 53, que a caminhada que faz todo dia, de casa ao trabalho, é também uma atividade física e não apenas uma forma de se locomover:

— A gente une o útil ao agradável: caminho do bairro Rio Branco ao Centro de quarta a sábado. A tirolesa dá um pouco de medo, mas eu gosto da sensação, já andei outras vezes.

Em Caxias, a programação que se iniciou durante a madrugada reuniu cerca de 150 participantes. As atividades também ocorrem no Ginásio do Sesi com alongamentos, exercícios de mobilidade e apresentações do coral da maturidade ativa.