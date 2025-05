Testes epigenéticos: como a análise de um fio de cabelo promete dar diagnóstico completo do corpo

Arezza Brizotto aplica o teste em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Nesta semana, o time da S.E.R Caxias divulgou que os jogadores foram submetidos a testes epigenéticos para melhorar o desempenho em campo. Mas, afinal, o que são esses testes que, a partir de um fio de cabelo, prometem fornecer informações sobre imunidade, saúde do cérebro e sobre a presença de possíveis inflamações?

— A epigenética é uma ciência que ajuda a entender como o estilo de vida influencia o organismo. A partir do teste conseguimos descobrir como o corpo do paciente se apresenta nos sistemas hormonal, cardiovascular, musculoesquelético e gastrointestinal. O teste nos ajuda a entender como o nosso estilo de vida e ambiente podem afetar nos nossos genes e, consequentemente, a nossa saúde. Ele é uma evolução do teste genético, que até então só nos dava informações básicas do organismo — explica a dermatofuncional Arezza Brizotto, que é quem vai acompanhar os jogadores do Caxias.

E qualquer um pode fazer o epigenético, de recém-nascido a idosos, atletas ou sedentários, já que é preciso apenas um fio de cabelo. O processo é indolor e o resultado sai praticamente na hora, como explica Arezza, que há um ano tem o equipamento, criado na Alemanha, na clínica que ela administra em Caxias:

— Pegamos um fio de cabelo e colocamos na ferramenta, que está ligada a um computador. As informações são captadas e em 15 minutos temos os resultados, que incluem, por exemplo, quais as vitaminas que estão faltando no organismo, quais alimentos podem não fazer bem para aquele paciente. E alguns resultados nos ajudam a entender muita coisa que até então não conseguíamos: alguns pacientes já me procuraram alegando que não conseguiam emagrecer de jeito nenhum. Aí conseguimos ver, com o teste, que ovos não ajudam aquele organismo. Ou seja, aquela dieta, comendo ovos todos os dias, não era a apropriada.

Equipamento próprio realiza os testes personalizados.

A dermatofuncional também conta que muitas pessoas estão procurando o epigenético justamente para melhorar os tratamentos de saúde já iniciados, com auxílio de nutricionistas e médicos.

— Com o teste temos informações sobre imunidade, síntese de proteínas, saúde do cérebro, stress metabólico, presença de possíveis inflamações e constância do sono. Com tudo isso se torna mais fácil ajustar dietas e prescrever procedimentos, como combinação de vitaminas, minerais ou colágeno — diz.