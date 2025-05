Servidores públicos da prefeitura de Caxias paralisam novamente as atividades nesta segunda. Pablo Ribeiro / agência RBS

Com a recusa da proposta de reajuste salarial na última sexta-feira (16), os servidores de Caxias do Sul entraram em estado de greve e uma nova paralisação ocorre nesta segunda-feira (19). Uma assembleia do Sindiserv deve ocorrer às 14h no largo da prefeitura.

Segundo a comunicação da prefeitura, das 82 escolas, 81 aderiram à paralisação. Apenas a EMEF Governador Leonel Brizola, no bairro Jardelino Ramos, não aderiu ao movimento. Na saúde, as unidades básicas de saúde (UBSs) funcionam normalmente.

A equipe da prefeitura de Caxias responsável pela negociação do reajuste salarial dos servidores vai se reunir a partir das 9h para discutir uma solução para o impasse junto à categoria. Até o momento, o município mantém a proposta de ganho real de 1% que foi rejeitada em assembleia do Sindiserv na tarde de sexta.

Com a nova paralisação, os serviços municipais podem sofrer atrasos ou demora no atendimento. A prefeitura determinou que cada setor organize internamente as equipes para manter o funcionamento.

Os servidores que aderiram à paralisação terão que compensar as horas não trabalhadas e as aulas também deverão ser recuperadas.

EMEF Caldas Júnior, no bairro Petrópolis, foi uma das 81 escolas que aderiram à paralisação. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

A presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, diz esperar uma proposta com maior recomposição salarial. O sindicato discorda do argumento do município de que não há espaço fiscal para o ganho real de 5,5% exigido pela categoria. Silvana diz que houve perdas no poder de compra nos últimos anos pela ausência de ganho real e por aumento na alíquota de contribuição para a previdência, inclusive entre servidores aposentados, que passaram a ter o desconto.