Servidores públicos da prefeitura de Caxias do Sul paralisam atividades nesta sexta-feira

Os servidores públicos da prefeitura de Caxias do Sul paralisam as atividades nesta sexta-feira (16). De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv), Silvana Piroli, a categoria vai se mobilizar por "respeito e pela dignidade":

— A gente vem apresentando nossas propostas e sabemos que tem dinheiro. Não existe impossibilidade de pagar esse reajuste e sim falta de priorização com o trabalho que a gente faz. Existe um descaso completo. Um descaso em não ter os profissionais, um descaso em relação às condições de trabalho, um descaso em relação aos salários. A categoria está farta e não aguenta mais.

Por nota, a prefeitura de Caxias do Sul informa que, mesmo durante a paralisação, "os atendimentos à população seguirão sendo prestados, porém poderá ocorrer alguma demora ou atraso nas entregas."

Por volta das 8h, a prefeitura informou que, das 82 escolas municipais, 69 aderiram ao movimento.

Em unidades básicas de saúde (UBSs), como Cruzeiro, Cinquentenário, Esplanada e Cristo Redentor, foram fixados cartazes que anunciam a paralisação e indicam a adesão de profissionais ao movimento.

Apesar disso, a secretaria Municipal da Saúde (SMS) relata que não foram registrados impactos significativos no serviço.

"Que a categoria entenda o esforço do governo"

A secretária da Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, afirma que o município estuda as demandas do sindicato, mas adianta que nem tudo poderá ser contemplado em razão de desafios financeiros, como o Caso Magnabosco. Grégora afirma que houve avanço nas negociações com o Sindiserv nesta manhã:

— Durante a tarde vamos sentar novamente para tentar finalizar a negociação e que a categoria entenda esse esforço do governo em dar melhores condições de trabalho. Estamos preocupados com o bem-estar do servidor e com a valorização da categoria.

Citou, ainda, a assinatura de um sistema de gestão ocorrida nesta sexta que irá “minimizar” a carga de trabalho dos servidores.

Reajuste salarial de 1% acima da inflação

A presidente do Sindiserv disse, no fim da manhã, que foi oferecido à categoria um reajuste salarial de 1% acima da inflação. Contudo, é reivindicado um reajuste de 5,5% nos vencimentos. Essa e outras propostas do Executivo serão apreciadas pelos servidores à tarde, conforme Silvana:

— Também queremos que seja ampliado o número de nomeações e a carga horária nos serviços de assistência e saúde, como médicos, psicólogos, odontólogos, para que possamos atender melhor a população.

A líder sindical cobra o Executivo que encaminhe um projeto de lei para corrigir as distorções salariais causadas pela Lei 409/2012. Ela explica que funcionários públicos que desempenham o mesmo serviço e cargo possuem salários diferentes.

— A proposta do Executivo era para enviar o projeto em janeiro à Câmara, e não foi. Queremos isso e estamos aceitando que o parcelamento seja em quatro anos. Mas ainda não chegamos a um acordo com a administração — detalha.