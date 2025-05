Servidores municipais de Caxias do Sul decidem manter paralisação até quarta-feira 

Servidores em paralisação desta segunda (19), na frente da prefeitura de Caxias do Sul. Gabriel Lain / Divulgação

Em nova assembleia realizada em frente à prefeitura de Caxias do Sul na tarde desta segunda-feira (19), os servidores receberam a mesma proposta do Executivo de sexta-feira (16) – de reajuste salarial de 1% – e decidiram manter a paralisação até quarta-feira (21). Se, na tarde de quarta, não for apresentado uma nova proposição, vão votar para decidir se entrarão ou não em greve.

Durante a manhã e a tarde desta segunda, a comissão de negociação do Sindicato dos Servidores (Sindiserv) reuniu-se com o Executivo para debater a proposta de reajuste e outras demandas. No entanto, não houve avanços.

Leia Mais Após quebra na última safra, bergamota deve chegar mais saborosa e em maior quantidade na mesa dos consumidores da Serra

Com isso, ficou acertado que na terça-feira (20) e na quarta-feira (21), os servidores vão marcar presença em frente à prefeitura para buscar o diálogo. Se até as 15h de quarta não obtiverem nenhuma nova proposta, uma nova assembleia será realizada para decidir se haverá greve por tempo indeterminado.

Nesta segunda, conforme a comunicação da prefeitura, das 82 escolas, 81 aderiram à paralisação. Apenas a EMEF Governador Leonel Brizola, no bairro Jardelino Ramos, não aderiu ao movimento. Na saúde, as unidades básicas de saúde (UBSs) funcionam normalmente.

Em nota, a prefeitura informou que a proposta mantida representa limite de viabilidade orçamentária do município. Segundo a Comissão de Negociação do Executivo a proposição apresentada na última sexta-feira, primeiro dia de paralisação, "flexibiliza ao máximo o que a prefeitura consegue oferecer. O índice de reajuste e as ações de reestruturação de cargos e padrões salariais representam o limite de viabilidade orçamentária do município".

A presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, rebateu os argumentos apresentados pelo município para não oferecer o reajuste solicitado, de 5,5%.