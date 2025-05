Segundo dia de celebrações no Santuário de Caravaggio tem igreja lotada de fieis para acompanhar a Missa Campal 

Mais de 2,8 mil fiéis participaram da Missa Campal, lotando igreja no santuário. Ulisses Castro / Agencia RBS

A manhã do domingo (25) começou com intenso fluxo de romeiros e fiéis chegando e circulando pelo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Grupos de amigos, casais e famílias formavam uma longa fila para ter um momento de oração junto à imagem da padroeira, na entrada da igreja.

Segurando casacos e guarda-chuvas, os romeiros enfrentaram a instabilidade que persistiu ao longo de toda a manhã para percorrer o trajeto até o Santuário. Apesar das pancadas de chuva, o clima ficou ensolarado no final da manhã.

Às 10h30min de domingo, iniciou a tradicional Missa Campal. O celebração religiosa foi realizada por Dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul. Por volta do meio-dia, quando o ato se encerrou, cerca de 12 mil estavam presentes no Santuário, conforme a direção do local.

Participaram da celebração Dom Alessandro Ruffinoni, bispo emérito de Caxias do Sul; Dom Paulo de Conte, bispo emérito de Montenegro; padre Leonardo Inácio Pereira, coordenador diocesano de Pastoral de Caxias do Sul; e Padre Ricardo Fontana, reitor do Santuário de Caravaggio. Entre as autoridades presentes estavam Jonas Tomazini, prefeito de Farroupilha e Guilherme Pasin, deputado estadual.

Pedir e receber

Na parte externa da igreja, diversos fieis aproveitaram o momento da missa para pedir a interseção da Santa, pagar promessas ou reafirmar a sua fé. É o caso de Guilherme Pasquali, 26 anos, morador de Caxias do Sul que fez o percurso até o Santuário pilchado. Foram três horas de caminhada com bombacha e bota.

Guilherme Pasquali, fez a caminhada entre Caxias e Farroupilha pilchado para pagar uma promessa. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Vim pagar uma promessa que fiz pelo CTG Paixão Cortês. Ano passado vencemos um concurso que queríamos muito ganhar. Os primeiros quilômetros caminhando de bota foram tranquilos, mas quando cheguei no morro, os pés começaram a doer. Tinha um tênis na mochila, mas consegui aguentar todo o caminho — comemora.

Torcedores de times de futebol também marcaram presença no santuário. Entre eles, Douglas Federle Deves, 39, usava a camiseta do Grêmio. Segundo ele, a romaria até o Santuário com o traje do time é tradição. Mas esse ano, teve um significado a mais.

— Estou aqui para pedir uma força para ficarmos na série A e, de repente, ganhar um título, né? Vai ser um olho na missa e outro no celular, para ver o resultado — conta.

No mesmo horário da missa o Grêmio estava jogando contra o Bahia. O resultado final foi vitória do Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento.

Torcedor do Juventude, Leonardo Lima, 30, também fez a caminhada até o Santuário com os trajes do clube. São seis anos que ele visita o local em busca de bênçãos para o time.

Quem também pediu proteção para o clube do coração foi Eraldo Ferreira, 58, torcedor do Caxias.

— O Caxias jogou ontem, em Itabaiana, no Sergipe. Então, o pedido é que voltem bem e seguros dessa viagem.

Gestos de gentileza

Para além do esporte, gestos de gentileza trouxeram leveza ao dia. As vizinhas Elizete Preste, 59 e Jocelia Pelissaro, 52, chegaram ao Santuário com buquês de rosas em cores diversas nas mochilas. As flores, compradas em Caxias do Sul, tinham um destino especial: o altar de Nossa Senhora de Caravaggio.

— A gente sempre pede proteção, ajuda com as coisas da família e ela sempre atende. Então, fazem três anos que comecei a levar as flores para a nossa santinha — conta Elizete.

Visinhas percorreram o trajeto de Caxias ao Santuário com rosas na mochila para entregar à Nossa Senhora de Caravaggio. Ulisses Castro / Agencia RBS

Último dia de celebrações

Nesta segunda-feira (26), encerra-se a programação da 146ª Romaria em Farroupilha. Os romeiros e visitantes poderão participar das celebrações religiosas, que ocorrem de hora em hora.