Segunda hidrelétrica de Vacaria entra em operação

Uma nova hidrelétrica entrou em funcionamento em Vacaria há cerca de uma semana. Na última terça-feira (13), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu a licença de operação para a Central Geradora Hidrelétrica Três Marias. Desde então, o empreendimento, instalado no Rio Socorro, na localidade Fazenda Três Marias , começou as atividades.

Conforme o gestor de projetos da companhia, Ronaldo Zapalai, a nova hidrelétrica tem potência de 2,4 megawatts (MW), o equivalente para a abastecer até 5.700 residências . Contudo, no momento a hidrelétrica atua com 50% da capacidade, isso porque o Rio Socorro está com baixa vazão de água.

Essa é a segunda hidrelétrica instalada no Rio Socorro. No final de 2022, a Central Geradora Hidrelétrica Despraiado iniciou as operações, gerando até 4 megawhatt de energia. Estudos para instalar uma terceira central no, Passo do Buraco, estão sendo realizados. A unidade deverá ter capacidade de geração de 1,9 megawhatt.