Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul promove simulação de acidente neste sábado

Em alusão ao Maio Amarelo, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul promoverá a simulação de um acidente neste sábado (17). A ação ocorrerá no cruzamento da Avenida Perimetral Ruben Bento Alves com a Rua Pio XII, no bairro São José , a partir das 11h.

O exercício mobilizará o efetivo da Fiscalização de Trânsito, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu. Haverá entrega de material informativo sobre as principais causas de acidentes de trânsito: uso do celular ao volante, ultrapassagem no semáforo vermelho, excesso de velocidade e embriaguez.