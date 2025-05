Saiba onde buscar atendimento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista nas cidades da Serra

Na Serra, há 10 espaços especializados para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o intuito de auxiliar e trazer mais acessibilidade para a população, o governo do Estado desenvolveu um painel de mapeamento da rede de serviços do Programa TEAcolhe. No link, os cidadãos poderão buscar a localização dos serviços de referência de todos os 497 municípios do Estado, conectando usuários, famílias e profissionais das redes aos centros disponíveis no território gaúcho.