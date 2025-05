Saiba o que doar em ação solidária de inverno promovida pela Diocese de Caxias do Sul

Com o objetivo de envolver todas as paróquias de Caxias do Sul em um gesto solidário às pessoas que mais sofrem com o frio, a fome e a falta de recursos básicos no inverno, a Cáritas — movimento da Diocese que organiza a caridade — lançou uma ação solidária. A campanha de arrecadação se inicia neste sábado (17) e segue até 19 de junho, Dia de Corpus Christi.