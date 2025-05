Romaria de Caravaggio em Farroupilha: saiba os horários dos ônibus neste fim de semana

Santuário deve receber cerca de 100 mil fiéis durante os três dias de evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, deve ser o destino de milhares de fiéis entre este sábado (24) e segunda-feira (26) com a realização da 146ª Romaria.

De acordo com o membro do Conselho Econômico e da organização da romaria, Gilberto Galafassi, são esperados cerca de 100 mil romeiros ao Santuário em Farroupilha, sendo que sábado e domingo devem ser os dias de maior movimento.

A venda de passagens de ônibus para o retorno dos romeiros saindo do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, com destino às cidades da região será, pelo segundo ano consecutivo, facilitada pela possibilidade de pagamento por Pix. Para possibilitar essa forma de pagamento, pontos com wi-fi serão disponibilizados no entorno da esplanada. Ainda são aceitas compras em cartão de débito e dinheiro.

Pix, cartão de débito e dinheiro serão as formas de pagamento aceitas. Porthus Junior / Agencia RBS

Os fiéis poderão adquirir as passagens antecipadamente nas rodoviárias de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. Haverá também pontos de venda durante a romaria, incluindo um no início do morro da Busa, próximo ao restaurante Roman, no ponto de apoio aos peregrinos do Caminho de Caravaggio, além do ponto de venda tradicional próximo ao Santuário.

Os horários de funcionamento dos pontos de venda também foram definidos. Na Busa, será das 5h às 15h, e na esplanada, das 7h às 19h.

No dia 24, primeiro dia da romaria, cerca de 120 ônibus estarão disponíveis para transporte dos romeiros. Haverá ônibus circulando diretamente entre Caravaggio e as cidades de origem, das 7h às 19h, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Confira o transporte:

Caxias do Sul: o transporte até Caravaggio será realizado pela empresa Ozelame. Serão disponibilizados cerca de 120 ônibus, com passagens a R$ 19. A venda antecipada está disponível na rodoviária de Caxias do Sul. Durante os dias da festa, também será possível adquirir passagens na rodoviária e nos guichês montados na esplanada do Santuário e próximo à ponte da Busa. O primeiro ônibus sairá de Caxias às 7h. Na ida, os veículos seguem direto ao Santuário, sem paradas. Já no retorno, os ônibus farão as paradas regulares da linha. Assim como nos anos anteriores, as viagens ocorrerão conforme a lotação dos veículos.

Acompanhe a cobertura

A Gaúcha Serra fará a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min de sábado, diretamente da romaria. Na segunda-feira (26), além do Gaúcha Hoje, o Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado diretamente de Caravaggio.

Programas da Gaúcha Serra serão apresentados diretamente do Santuário. Bruno Todeschini / Agencia RBS