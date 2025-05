Romaria de Caravaggio: confira os horários das missas em Farroupilha

Santuário deve receber cerca de 100 mil fiéis durante os três dias de evento. Porthus Junior / Agencia RBS

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, será o destino de milhares de fiéis entre este sábado (24) e segunda-feira (26) com a realização da 146ª Romaria.

Com o lema Mãe da Esperança, rogai por nós, em referência ao Jubileu de 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o maior evento religioso da Serra celebra missas diárias, altera o trânsito do entorno e disponibiliza pontos de apoio espalhados pela Rodovia dos Romeiros.

A programação religiosa contará com 10 celebrações nos três dias de romaria. As missas começam às 6h e seguem até 17h. Às 14h, em ambos os dias, será feita a recitação do terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Já a celebração das 10h30min é campal, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio.

Confira os horários das missas:

Sábado (24): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h. Domingo (25): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h. Segunda (26): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

Uma das novidades da 146ª romaria será o terço luminoso, que será rezado às 18h do sábado. Cerca de 8 mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita e procissão do terço luminoso.

Celebração do terço luminoso já havia sido realizada na última romaria votiva, em fevereiro. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

Acompanhe a cobertura

A Gaúcha Serra fará a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min de sábado, diretamente da romaria. Na segunda-feira (26), além do Gaúcha Hoje, o Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado diretamente de Caravaggio.

Programas da Gaúcha Serra serão apresentados diretamente do Santuário. Bruno Todeschini / Agencia RBS