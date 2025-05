Restaurada, aeronave usada para formar pilotos para a 2ª Guerra Mundial faz voo inaugural em Garibaldi; veja fotos

Fora de operação há 25 anos, a aeronave Fairchild PT-19 (PP-HQM) voltou a ocupar, oficialmente, os céus da Serra no fim da manhã deste sábado (17), no Aeroclube de Garibaldi. O motor foi ligado pouco após as 11h30min e a decolagem ocorreu às 11h45min, pelo piloto César Luiz Lorenzon e o copiloto Leonardo Zanonato.