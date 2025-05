Recolhimento de lixo eletrônico ocorre neste sábado, em Farroupilha 

A segunda edição do ano da campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos em Farroupilha ocorre neste sábado (17). Os materiais poderão ser entregues das 8h às 11h30min, em formato drive-thru, no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Nataly Valentini, onde era realizada a Feira Livre do Produtor Rural.