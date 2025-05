A prosperidade tem sabor de vinho: a sucessão familiar na expansão do setor vitivinícola 

Família Veadrigo mantém tradição quase centenária de produção de vinhos em Flores da Cunha Porthus Junior / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que é peculiar, a história de Gioacchino Veadrigo é representativa para ajudar a compreender a epopeia dos imigrantes italianos que ajudaram a colonizar a Serra. Gioacchino foi criado em um orfanato e partiu para o Brasil com os pais adotivos, saindo de Gênova, aos 17 anos.

Ao chegar na região, conquistou não apenas o novo mundo, mas também o coração de uma brasileira, Maria Caldart, com quem se casou e teve seis filhos. Foi o primogênito, João, quem fundou, em 1927, a vinícola que leva o nome da família na localidade de Travessão Rondelli, em Flores da Cunha, onde permanece até hoje sob os cuidados da quinta geração da família.

Desde o ano de sua criação até o início dos anos 2000, a vinícola teve por característica comercializar apenas o vinho de mesa, vendido a granel. Ainda que até hoje este seja o carro-chefe da empresa, a Famiglia Veadrigo entrou para o mercado de vinhos finos a partir da formação em Enologia de Fabiane, primeira da linhagem a buscar o conhecimento formal na área, assegurando a sucessão familiar com um olhar voltado para o futuro do negócio.

– Sempre gostei de morar na colônia, de trabalhar para honrar o que trouxe nossa família até aqui. Nem me sinto no direito de vender tudo, porque é como se não fosse meu, mas, sim, como se estivesse apenas passando por mim para entregar para a próxima geração dar sequência. O que a gente faz é tentar passar aos filhos este amor que a gente tem – comenta Fabiane, que é mãe de Sofia, cinco, e Vinícius, dois meses (primeiro homem nascido na família em 70 anos, desde o avô Fernandes).

Em 2007, quando Fabiane foi eleita rainha da Fenavindima e se aproximou do enoturismo que crescia no município e na região, a vinícola passou a abrir as portas para visitantes e se estruturou também como restaurante, crescendo gradativamente na mesma medida em que a oferta foi ampliada. O salto maior viria justamente no momento mais crítico para o turismo, com o coronavírus:

— A pandemia foi o boom do vinho fino no Brasil. Cresceu muito o consumo. Passamos a trabalhar não mais com cinco, mas com 15 produtos. Nosso carro-chefe ainda é o vinho de mesa, que tem como principais clientes caminhoneiros que compram para revender na sua cidade, mas a cada ano cresce o faturamento também com o vinho fino — explica Fabiane.

Sendo uma das 20 vinícolas que ostentam no rótulo o selo de Indicação de Procedência Altos Montes, obtido em 2012 para chancelar a qualidade dos vinhos e espumantes produzidos em Flores da Cunha e na vizinha Nova Pádua, a Famiglia Veadrigo ajuda a compreender como a veia empreendedora faz prosperar uma região onde o artesanal e o industrial bebem dos mesmos saberes.

Urbanização e globalização favoreceram novos negócios

Vista externa do primeiro pavilhão da Fábrica Nicola & Cia, embrião da Marcopolo, situado na esquina das Ruas Treze de Maio e Os Dezoito do Forte, quando colaboradores da empresa, no final de 1949, e alguns sócios gerentes procediam a entrega de quatro ônibus para a prefeitura de Rio Grande

As mudanças de vida no início do Século 20 abriram caminho também para o setor de transportes. O empreendedor que transformou uma oficina de pintura de caminhão em fábrica de ônibus globalizada é o resumo da trajetória de Paulo Pedro Bellini (1927-2007), fundador da Marcopolo, e um dos expoentes do progresso na Serra. Nascida como Nicola & Cia, a empresa que se tornaria uma das maiores indústrias do Brasil tinha, no início, muita vontade e pouco conhecimento dos sócios dispostos a criar carrocerias de ônibus.

— Fomos muito audaciosos, mas trabalhávamos sem segurança, sem tecnologia. Fazíamos tudo exagerado para garantir que não houvesse problema. Em vez de barra de ferro de uma polegada, a gente colocava de três polegadas — contou Bellini, em entrevista concedida ao Pioneiro em julho de 2008.

Em Caxias, como a Eberle já havia criado ambiente e cultura para a metalurgia, ficou mais fácil obter peças e trabalhadores capacitados. Até 1957, a empresa funcionou num pavilhão de madeira, que pegou fogo mais de uma vez. Naquele ano, mudou-se para novas instalações no bairro Planalto, correndo muitos riscos. A área, na época, era quase inexplorada, não tinha sequer energia elétrica. Era preciso manter um gerador com motor a diesel para garantir a solda das peças.

Segundo a historiadora Ana Paula de Almeida, a figura de Bellini é tida como a de um grande líder dessa indústria, que liderou durante muito tempo com outras pessoas até se consolidar, atualmente, em uma multinacional. Com plantas industriais em quatro continentes, a empresa, que nasceu em Caxias exporta para 140 países e está entre as maiores fabricantes de carrocerias do mundo. E a empresa volta a pensar em novas necessidades para um mercado em transformação.