Proposta para alterar edital da Maesa, de Caxias do Sul, é apresentada

Modificações no projeto de ocupação foram expostas em reunião da Comissão Especial para o Acompanhamento do Uso do espaço histórico. Grupo, conforme comunicação da prefeitura, foi restabelecido para planejamento do uso do prédio

