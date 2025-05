Programação da romaria de Caravaggio, em Canela, deve reunir milhares de fiéis

A estrutura do Santuário de Caravaggio de Canela acolhe os romeiros com uma programação completa.

No sábado, a Romaria Jovem e a Jornada Diocesana da Juventude reunirão jovens de toda a Diocese de Novo Hamburgo em um dia de espiritualidade, integração e protagonismo juvenil. Neste ano, em sintonia com o Jubileu da Igreja Católica, que celebra os 2025 anos do nascimento de Cristo, o dia será também marcado como o Jubileu dos Jovens.