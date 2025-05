Primeira neve do ano cai em São José dos Ausentes e ocupação dos hotéis deve chegar a 100% no final de semana

Primeira neve do ano cai sobre São José dos Ausentes e faz a alegria de moradores e turistas.

Tão presente quanto o frio em São José dos Ausentes na manhã desta quinta-feira (29) era a alegria dos moradores e turistas da cidade do Campos de Cima da Serra. A neve cobriu telhados, vegetações e veículos. Os 2ºC e o vento congelante - que davam sensação térmica de -6ºC - foram determinantes para que o fenômeno retornasse à região.

Os primeiros flocos surgiram, ainda tímidos, por volta das 7h30min. Se antes as ruas estavam desertas, o centro de Ausentes logo recebeu moradores e turistas, corajosos para enfrentar as baixas temperaturas.

Acostumado com temperaturas inversas a de Ausentes, o paraense Mateus da Silva Rebelo, 25 anos, não escondeu a emoção.

O gostinho foi ainda mais especial porque Rebelo e os quatro amigos são meteorologistas, estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Vieram do coração do Estado para ver o fenômeno de perto. A caçada foi recompensada:

— Para nós que somos meteorologistas, ver a dinâmica da natureza e tudo funcionando como está agora, com a neve, é incrível.

Para não restar dúvidas, a meteorologista da Climatempo Stefanie Tozzo confirmou que o fenômeno registrado em Ausentes foi neve mesmo: um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem e chegam ao solo do mesmo modo que caíram.

— É muito branca, mas com o passar das horas, vai virando um aglomerado de gelo na superfície e, aos poucos, derrete — explica a especialista.

De Veranópolis e casados há dois anos, Bernardo Moretto Gilioli, 28, e Silvia Roman Gilioli, 35, comemoravam com fotos e vídeos a neve em uma praça central que conta com termômetro.

A ocupação dos dois hotéis e 22 pousadas espalhadas pelo interior de Ausentes está em 90%, segundo a secretária municipal do Turismo, Milena Amaral. A projeção para o fim de semana é chegar a 100%, com visitantes que buscam, além do frio, trilhas, cânions, cavalgadas e cachoeiras.