Presença ativa no bodegão da Fenavinho, Avelino Ficagna morre aos 79 anos em Bento Gonçalves

A principal festa de Bento Gonçalves perdeu nesta quarta-feira (28) um dos seus principais entusiastas. Apaixonado por bisca, vencedor dos Jogos Coloniais e figura querida do Bodegão, um dos espaços mais visitados da Fenavinho, Avelino Ficagna, 79 anos, morreu no Hospital Tachini, onde estava internado.

Morador do distrito de Tuiuty, Ficagna participava ativamente do evento, a ponto de o diretor cultural Arthur Dequigiovanni o considerar parte da alma da festa:

— Não era só um integrante do Bodegão, era parte da alma da festa, um amigo, um exemplo, uma figura inesquecível. Chegava cedinho, de chapéu de palha e com o broche do Bodegão no peito, marcando sua presença, animado e pronto para colaborar no que fosse. Mesmo com a saúde mais frágil nos últimos tempos, não deixava de participar. Era o melhor jogador de bisca de Bento.

Impossibilitado de participar do desfile da Fenavinho, no dia 18 de maio, Ficagna acompanhou a programação de forma online no hospital.

Pelas redes sociais, a Fenavinho lamentou a morte de Ficagna e disse que ele representava o espírito comunitário e a alegria simples de estar entre amigos:

Hoje nos despedimos de Avelino Ficagna, o nosso querido nono do Bodegão. Mesmo com a saúde fragilizada, fazia questão de estar presente em cada celebração, com o olhar atento e o coração cheio de alegria. Entre uma dança, uma cantoria e a festa que ele tanto amava, lá estavam as cartas sempre à mão: era o melhor jogador de briscola, sempre pronto também para uma boa partida de mora e uma conversa cheia de histórias.