Acordo na Justiça encerra a greve nas escolas de Educação Infantil de Caxias do Sul

A greve nas escolas de Educação Infantil de gestão compartilhada de Caxias do Sul foi encerrada nesta terça-feira (27) após audiência na Justiça, segundo nota divulgada pela comunicação da prefeitura e confirmada pela Justiça do Trabalho. Com isso, o município avisa que as atividades serão retomadas nas 50 unidades nesta quarta-feira (28).