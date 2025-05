Prefeitura de Caxias do Sul inicia atendimentos de neuropediatria com empresa terceirizada

A estudante Amanda da Silva Maciel, de 13 anos, e mãe dela, Maria Gorete da Silva, em consulta na última sexta-feira (16). Ulisses Castro / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul iniciou há 10 dias a oferta de consultas com neuropediatra por uma empresa terceirizada. O objetivo é reduzir a fila para a especialidade, que atualmente soma 2,2 mil pessoas. Em julho do ano passado, a pedido da Defensoria Pública, a Justiça determinou que o município zerasse a demanda para este tipo de atendimento, após contabilizar 2.781 famílias em espera.

O edital foi encerrado em fevereiro, contudo, a primeira colocada, de Itajaí (SC), foi desclassificada por problemas na documentação. O contrato atual foi firmado com a MedEnf, de Ivoti, que fez 36 consultas nas duas últimas sextas-feiras, dias 9 e 16 de maio. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), são 1,5 mil horas médicas contratadas.

O atendimento é realizado às sextas-feiras por um profissional no Centro Especializado de Saúde (CES). Segundo a SMS, a intenção também é ofertar consultas com neuropediatras via telemedicina. A modalidade, no entanto, ainda não tem data prevista para iniciar, uma vez que o processo está em fase de implantação.

Amanda e a mãe dela, Maria Gorete, antes da consulta no CES. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dentre as famílias que esperavam pela consulta com um neuropediatra, estava a da estudante Amanda da Silva Maciel, de 13 anos. A mãe dela, a dona de casa Maria Gorete da Silva, conta que a filha apresentou convulsões, o que a levou a buscar um neurologista na rede particular. Com a demissão do marido dela, as contas ficaram apertadas e a família recorreu ao SUS, no ano passado:

— Demorou um ano para marcar, mesmo o postinho colocando prioridade máxima (no encaminhamento). Ela não teve mais as convulsões, mas está com dor de cabeça e dor no ouvido. É importante a gente ter esse atendimento — avalia Maria Gorete, que é moradora do bairro Santa Fé.

Audiência está prevista para o segundo semestre