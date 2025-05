Pela primeira vez, Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, realizará o terço luminoso 

Celebração já havia sido realizada na última romaria votiva, em fevereiro. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

Uma das novidades da 146ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio será o terço luminoso, que será rezado às 18h do sábado (24). Segundo a comunicação do santuário, a ação é inspirada em tradicionais celebrações realizadas em santuários ao redor do mundo, como Lourdes, na França; Fátima, em Portugal; e no Vaticano.

A récita do terço luminoso com a procissão das velas já havia sido realizada durante a última romaria votiva, no dia 2 de fevereiro. Agora, integra oficialmente a programação da 146ª romaria.

De acordo com o reitor do santuário de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, cerca de oito mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita do terço luminoso.

A 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio ocorre nos dias 24, 25 e 26 e tem como lema Mãe da Esperança, rogai por nós! Durante os três dias de evento serão celebradas 10 missas diariamente: às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30 (solene missa campal),12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Às 14h, ocorre a recitação do terço.

Pré-romarias seguem neste fim de semana

As demonstrações de fé que antecedem a festa começaram ainda no final de abril e seguem até o dia 26. Neste sábado (17), ocorre a 14ª Caminhada e Corrida da Fé, com missa às 10h30min; a 11ª romaria das crianças, com missa às 14h, e a 3ª romaria das pessoas com deficiência, com missa às 16h.