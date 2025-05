Novo palco Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Pela primeira vez, escolha da rainha da Festa da Uva será no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul

Marcado para 23 de agosto, evento contará também com show de Vitor Kley. Na edição anterior, concurso havia sido realizado no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos