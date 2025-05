Passagem do transporte coletivo em Bento Gonçalves aumenta para R$ 6,60

A tarifa do transporte público de Bento Gonçalves aumentará de R$ 6 para R$ 6,60 a partir do dia 6. O novo valor é para o coletivo urbano; já o seletivo passa para R$ 7,90. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (30).

O preço das passagens das linhas para os distritos de Faria Lemos, Tuiuty, Vale dos Vinhedos e São Pedro também vai ser reajustado, mas varia conforme o itinerário.

O aumento, de acordo com a prefeitura, foi realizado "abaixo do solicitado pelas empresas concessionárias do serviço" e teve "como base a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) no período de setembro de 2023 e março de 2025".

As cargas e recargas lançadas nos cartões de crédito do sistema de transporte local antes do decreto terão validade de até 30 dias após a vigência da nova tarifa. Depois deste prazo, os créditos remanescentes serão descontados já com o novo valor vigente.

Além disso, os trabalhadores não beneficiados pelo vale-transporte terão direito à aquisição das passagens com desconto de 10% e os estudantes com desconto de 50%, se adquiridas entre os dias 10 e 20 de cada mês, junto às empresas concessionárias.

A partir da compra, os créditos de transporte têm validade de até 12 meses para utilização, conforme regulamentado no decreto.