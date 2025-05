Partida entre Caxias e Retrô altera o trânsito no entorno do Estádio Centenário no domingo.

O Caxias volta a campo no próximo domingo de olho na liderança da primeira fase da Série C. O time de Junior Rocha enfrenta, a partir das 16h30min, o Retrô, de Pernambuco, pela quinta rodada da competição nacional no Estádio Centenário. E, com isso, o trânsito sofrerá alterações no entorno da casa grená.