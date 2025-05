Padre motociclista celebra bênção em romaria que levou cerca de quatro mil ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Padre motociclista celebra bênção em romaria. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A 47ª Romaria dos Motociclistas preencheu a esplanada do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na manhã desta quinta-feira (1°). A Brigada Militar (BM) estima em até quatro mil o número de motocicletas que foram ao local. Na RS-122, entre Caxias e Farroupilha, a fila chegou a ser de cinco quilômetros.

Em Caravaggio, os romeiros sobre duas rodas foram recebidos com bênção celebrada pelo também motociclista, o padre Norberto Coltro. O sacerdote, que como aqueles que prestavam atenção ao seu sermão, entende tanto da adrenalina quanto dos riscos de ser um apaixonado por motociclismo:

— Cresci em Nova Prata, via as motos passando pela rodovia e sempre dizia que um dia teria uma. Em 1995 me ordenei padre e em 1997 comprei a primeira de 700 cilindradas. Já fui um pouco inconsequente, já andei em pista de velocidade, sei a adrenalina que é andar de moto.

Esplanada do Santuário foi preenchida por motocicletas nesta quinta-feira (1º). Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A moto conduzida por ele hoje é mais potente, de 1.250 cilindradas, e usadas para viagens e romarias como a que trouxe o padre na manhã desta quinta ao Santuário:

— Fazia anos que não tínhamos esse trajeto de Caxias ao Santuário (o grupo foi escoltado a partir dos pavilhões da Festa da Uva). Não é um encontro de motos, é um encontro pra rezar, viemos pedir a proteção de Maria. Nós que estamos na estrada sabemos o quanto precisamos de Deus, e eu organizando me sinto um agraciado, não imaginava tanta gente

Benção campal reuniu milhares de motociclistas em Caravaggio. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Homenagem a vítimas do trânsito

No ponto alto da celebração, capacetes se ergueram e em silêncio motociclistas lembraram de familiares e amigos que perderam a vida no trânsito.

Entre eles, o irmão da princesa de Farroupilha, Suelen Vitória Olszenski, morto em um acidente em Nova Milano, em dezembro de 2023:

— Aconteceu 15 dias depois de eu ter sido coroada, ver tanta gente reunida hoje nos mostra que precisamos dar atenção aos motociclistas. É uma homenagem a ele e a todos que vieram aqui. Minha mãe toda vez que ele saía de casa rogava proteção a ele.

Alcionei Corassa, 58 anos, veio do Paraná. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

800 quilômetros para voltar à terra natal

Oitocentos quilômetros foi a distância percorrida pelo motorista Alcionei Corassa, 58 anos, de Vera Cruz do Oeste (PR) até Farroupilha, sua cidade natal. A saída foi na terça feira e a chegada junto de milhares de motociclistas como ele:

— Fazia 30 anos que não voltava a Farroupilha, decidi que viria dessa vez, não encontrei companhia e vim sozinho. O Santuário está lindo, movimentado. Agora estou protegido para voltar, porque a gente nem pensa no perigo, só na liberdade. Não existe coisa melhor — disse

Padre Norberto Coltro ergue o capacete em homenagem às vítimas do trânsito. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Três pré-romarias no próximo sábado

As tradicionais demonstrações de fé seguem durante o fim de semana. No sábado (3) serão realizadas a 21ª romaria dos ciclistas, com a celebração da missa às 10h30min; a 18ª dos jipeiros, com missa às 15h; e a 2ª romaria das vans e micro-ônibus, com missa às 17h.

Já no dia 9 ocorre a romaria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para Idosos de Flores da Cunha. No dia 10, a tradicional romaria dos cavalarianos chega a sua 30ª edição. No mesmo dia, ocorre a 17ª dos carros antigos.

Entre os dias 12 e 15 de maio, serão realizadas as romarias do Programa Conviver, da secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Já no dia 17, ocorrem a 14ª Caminhada e Corrida da Fé, a 11ª romaria das crianças e a 3ª romaria das pessoas com deficiência. No dia seguinte, é a vez da 3ª romaria do movimento do cursilho. Por fim, no dia 24 de maio, às 10h30min, será realizada a missa da 11ª romaria da juventude.

A 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio ocorre nos dias 24, 25 e 26 de maio e tem como lema Mãe da Esperança, rogai por nós! Durante os três dias de evento serão celebradas 10 missas diariamente: às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30 (solene missa campal),12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Às 14h, ocorre a Recitação do Terço.

Programação das pré-romarias:

3 de maio (sábado)

Missa das 10h30min: 21ª Romaria dos Ciclistas

Missa das 15h: 18ª Romaria dos Jipeiros

Missa das 17h: 2ª Romaria das Vans e Micro-ônibus

9 de maio (sexta-feira)

Missa das 15h: Romaria do SCFV para Idosos de Flores da Cunha

10 de maio (sábado)

Bênção às 11h: 30ª Romaria dos Cavalarianos

Missa das 15h: 17ª Romaria dos Carros Antigos

12 a 15 de maio (segunda a quinta-feira)

Missas das 9h e 15h: Programa Conviver – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul

17 de maio (sábado)

Missa das 10h30min: 14ª Caminhada e Corrida da Fé (Missa no Auditório ou Capela das Confissões)

Missa das 14h: 11ª Romaria das Crianças

Missa das 16h: 3ª Romaria das Pessoas com Deficiência (Em caso de chuva: Missa às 15h)

18 de maio (domingo)

Missa das 11h: 3ª Romaria do Movimento do Cursilho

24 de maio (sábado)

Missa das 10h30min: 11ª Romaria da Juventude