Operação flagra 36 motoristas dirigindo alcoolizados em Caxias do Sul 

A ação da Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal foi realizada na rua Os Dezoito do Forte

Em mais uma operação da Balada Segura em Caxias do Sul, na madrugada desta quinta-feira (1º), 36 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados ou se recusaram a fazer o teste de etilômetro.

A operação foi realizada na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro, da 0h30min às 4h30min. No total, foram realizados 116 testes de etilômetro.