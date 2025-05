Ocupação da rede hoteleira em Gramado chega a 65% em primeira onda de frio do ano

As cariocas Natália Santiago Câmera, 38 anos, e Natália Monteiro retornam ao Rio de Janeiro no domingo.

Como não poderia deixar de ser, a primeira onda de frio do ano movimenta Gramado. Conforme o SindTur Serra, a rede hoteleira tem 65% de ocupação até domingo (1°) e expectativa de chegar a 75%, já que muitas pessoas, empolgadas com as baixas temperaturas, devem fazer reservas nos próximos dias. Em alguns hotéis, a lotação já é de 70% nesta quinta-feira (29).