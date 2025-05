Obras vão bloquear o trânsito nos bairros Panazzolo e Santa Catarina neste domingo em Caxias 

Trecho da Avenida Independência, entre as ruas Dr. Montaury e Luiz Antunes estará bloqueado neste domingo (18).

Duas frentes de trabalho para manutenção do sistema de drenagem urbana vão bloquear temporariamente o trânsito nos bairros Panazzolo e Santa Catarina neste domingo(18), em Caxias do Sul.

Na Avenida Independência , entre as ruas Luiz Antunes e Dr. Montaury, nos fundos do Fórum, serão feitas manutenções na rede de drenagem existente.

No cruzamento das ruas Frei Pacífico e Emílio Ribas , no bairro Santa Catarina, será necessário realizar escavações para manutenção da rede de drenagem pluvial.

A previsão é de que as obras comecem e terminem no mesmo dia, no entanto, caso ocorram imprevistos, técnicos ou climáticos, os bloqueios poderão ser mantidos por mais tempo.