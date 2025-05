Obras devem impactar o trânsito em ao menos seis bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Os trabalhos de implantação de redes de esgoto do Serviço de Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) devem impactar o fluxo de veículos em ao menos seis bairros de Caxias do Sul na próxima semana.

A principal intervenção continua sendo o bloqueio total da Rua Dr. Montaury, no Centro, no entroncamento com a Rua Hércules Galló . A via ficará trancada toda a semana, com apoio da Fiscalização de Trânsito para orientar o tráfego nas imediações.

Outra obra no Centro ocorrerá a partir de terça-feira (13) na Rua do Guia Lopes. No mesmo dia haverá bloqueio total da via no cruzamento com a Avenida Júlio de Castilhos para travessia de uma rede de esgoto. A Fiscalização de Trânsito também dará apoio ao trabalho sinalizando o trecho e orientando os motoristas.