Obras de restauro do primeiro santuário mariano do RS, em Pinto Bandeira, serão entregues neste sábado

Após quase dois anos de pesquisas fotográficas e obras, serão inauguradas neste sábado (31) as obras de restauração do primeiro santuário mariano do Rio Grande do Sul, dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Pinto Bandeira. Neste dia, às 17h30min, vai ocorrer uma cerimônia de bênção presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon.