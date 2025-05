Obra do acesso ao Planalto é retomada em Caxias do Sul e causa bloqueio parcial

Obra é retomada no acesso do bairro Planalto, na Avenida Marcopolo.

A obra de revitalização do acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, foi retomada nesta semana. Com isso, conforme divulgou a prefeitura nesta quinta-feira (1º), o trecho passa a ter bloqueios parciais na Avenida Marcopolo.