Nova Petrópolis amplia horário de atendimento de UBS e da Farmácia Municipal a partir de segunda-feira

— Nosso objetivo é ampliar as ações de assistência à saúde durante o período de maior incidência de Síndromes Respiratórias Agudas Graves. Além disso, a sala de vacinas (da UBS do Centro) também estará com o horário ampliado (até as 20h) nas terças e quintas-feiras — explica a secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Críslei Gerevini.