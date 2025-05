Nova gestão, voos turísticos e de carga: o que está em debate na concessão do aeroclube de Garibaldi 

Aeroclube de Garibaldi despertou interesse de empresários após maio do ano passado. Acervo Aeroclube de Garibaldi / Divulgação

A comunidade de Garibaldi se reunirá nessa quarta-feira (21) para debater a concessão do aeroclube da cidade. O encontro ocorre às 18h, no auditório da CIC, na Avenida Perimetral, 897, no bairro São José.

Conforme o secretário Municipal de Governança, Eduardo Mombach, a prefeitura irá apresentar um projeto de concessão para que empresas interessadas possam instalar um novo hangar no aeroclube e fazer a gestão de voos turísticos e de carga.

— Esse projeto é debatido desde 2023. No ano passado, no período da intensa chuva, a atuação do aeroclube de Garibaldi ganhou muito destaque na região. Diversos empresários demonstraram interesse em investir na estrutura. Com isso, a prefeitura entendeu ser o momento de colocar em debate a concessão — adianta.

Segundo Mombach, a ideia é que uma licitação na modalidade concorrência seja lançada. A empresa que vencer o processo terá a permissão para construir um novo hangar e ter a gestão sobre a pista, garagem e manutenções, além de determinar tarifas de decolagem e pouso. Atualmente, esse gerenciamento é feito pela prefeitura.

O secretário pontuou que o projeto visa fortalecer o turismo na Serra, já que o aeroclube deve receber pequenas aeronaves com turistas e empresários que venham conhecer e firmar negócios da região. Voos de transporte de cargas também poderão ser recepcionados no aeroclube.