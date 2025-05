No mês dedicado ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, psicóloga lança projeto em Caxias

Márcia também é autora do livro digital "O que acontece na infância, não fica na infância!"

No Maio Laranja , mês dedicado ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a escritora e psicóloga Márcia Mendes lança, em Caxias, o projeto Protegendo Sonhos. A proposta dela, que também é perita do Tribunal de Justiça em casos de abuso sexual infantil , é de facilitar a comunicação de crianças sobre abusos sexual, verbal, psicológico e físico .

O material didático abrange um livro, O Segredo da Floresta, e um jogo, Trilha da Confiança. O lançamento, por meio da Editora Correa, está marcado para as 19h desta quinta na Galeria de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura. Com linguagem prática e acessível para crianças de cinco a nove anos, as atividades podem auxiliar na identificação e na prevenção de abusos, explica Márcia.