No caminho ao Santuário de Caravaggio, comunidade se une no apoio aos romeiros

Enquanto milhares de fiéis caminham rumo ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, guiados pela fé e pela tradição, voluntários colaboram para tornar a jornada possível. Nos pontos de apoio montados ao longo da Estrada dos Romeiros, o que move o esforço coletivo é a vontade de servir — seja com alimento, acolhimento ou até primeiros socorros.

Há mais de 40 anos, um dos principais pontos de apoio aos romeiros que se deslocam a pé ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é na Linha Palmeiro, em frente à Capela Nossa Senhora das Graças. É a própria comunidade que se organiza e se empenha no atendimento aos fiéis que por ali passam. No cardápio, pão com salsichão, pastel e bebidas.

— Nós mantemos essa tradição todos os anos de romaria. Cerca de 40 voluntários estão hoje aqui trabalhando entre a cozinha e o atendimento. O pessoal da comunidade é muito afetivo — relata Lourenço Bergamini, 62 anos, organizador do espaço.

Lourenço Bergamini, na Linha Palmeiro. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Antes de existirem as pré-romarias, Bergamini ressalta que a movimentação de fiéis era maior nos dias específicos da romaria, o que gerava mais tumulto. Atualmente, os romeiros que chegam já são logo atendidos, se alimentam, e seguem a caminhada com as energias reestabelecidas, afinal, saindo de Caxias do Sul até esse ponto, os fiéis caminham por cerca de uma hora e meia.

— Até segunda-feira nós estaremos aqui atendendo o pessoal. Ano passado o movimento havia sido fraco devido à questão da chuva, mas esse ano acredito que vai ser muito melhor. A expectativa é boa - diz Bergamini.

Na estrada, em meio a multidão de peregrinos na manhã deste sábado (24), um grupo de cerca de 20 jovens se destacava pela alegria de estarem juntos vivenciando a fé à Nossa Senhora de Caravaggio. Entre os acordes do violão, alguns deles se revezam carregando uma enorme bandeira que estampa o nome do grupo. Trata-se do movimento Toque do Senhor, da Comunidade Menino Deus de Caxias do Sul.

Movimento Toque do Senhor, da Comunidade Menino Deus de Caxias do Sul. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Elisandra Furlanetto, 22, uma das coordenadoras do grupo, conta que a devoção à Caravaggio vem "desde sempre", como um legado transmitido pela sua família, que todos os anos se diria a pé até o santuário. Criado há oito anos, o grupo Toque do Senhor também busca manter viva à tradição - e a devoção.

— É sempre uma experiência de fé muito grande. A gente vem para a romaria rezando o Rosário, cantando e se divertindo. E todo mundo aproveita bastante para rezar e se encontrar com Deus — destaca.

O grupo de jovens saiu de ônibus da Paróquia Menino Deus por volta de 5h15min. Às 6h, chegaram ao MartCenter, na RS-453 e seguiram o caminho a pé, reunidos com jovens de outros movimentos católicos da região. Para Elisandra, a romaria trata-se de um encontro com Deus.

— A gente consegue fazer esse sacrifício da caminhada e consegue oferecer isso para Deus. E acho que isso nos aproxima demais - reflete.

"É gratificante"

Do lado de Caxias do Sul, a Estrada dos Romeiros conta com dois pontos de apoio para os fiéis. Promovidos pela prefeitura, são cerca de cem voluntários. Além disso, há locais com banheiros químicos que foram posicionados no trajeto em direção ao Santuário de Caravaggio.

O primeiro deles está no chamado marco zero, no entroncamento da RS-122 com a Estrada dos Romeiros. Já o segundo está no ponto de Mato Perso, no limite entre Caxias e Farroupilha. Os atendimentos começaram às cinco da manhã.

Os voluntários Viviane Requia e Cristiano Camerino, da Cruz Vermelha. Bruno Tomé / Agencia RBS

No ponto na Estrada de Mato Perso, inclusive, estão os voluntários da Cruz Vermelha. Cerca de 50 pessoas se revezarão em turnos para atender os romeiros até a noite de segunda-feira (26). Os voluntários chegaram por volta de 3h deste sábado para a montagem do espaço.

Na manhã deste sábado, os voluntários Viviane Requia, 45, e Cristiano Camerino, 49, contam que pelo menos 30 pessoas já tinham sido atendidas. Eram casos como bolhas nos pés ou até alguma lesão.

— É gratificante. É legal para nós. E o pessoal já espera mesmo pela Cruz Vermelha, porque eles estão acostumados que todos os anos a Cruz está aqui. Então, já é um ponto certo que eles vêm sabendo que vamos estar — relata Viviane.

Entre os pontos, também estão servidores da prefeitura, da Guarda Municipal, distribuição de água pelo Samae, além do 16º Distrito de Escoteiros e as Bandeirantes. Funcionários da Codeca também atuam na coleta de resíduos até o Santuário.