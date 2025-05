Nem vêneto, nem talian: caxiense preserva o milanês como forma de recordar o passado

Jandira Radaelli Rissi: o dialeto milanês, falado pelo pai e avô, está preservada na sua memória. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A forma de Jandira Luiza Radaelli Rissi, 87 anos, se comunicar em italiano é diferente dos demais imigrantes da Serra. A polenta que faz diariamente também, mas isso é assunto para depois.

Leia Mais O jeito próprio de falar dos descendentes de italianos virou idioma e mantém sotaque vivo no interior do Rio Grande do Sul

Não é dialeto vêneto, proveniente da região onde saíram 97% dos imigrantes italianos instalados na Serra. Não é o trentino, falado no Trento e com influências alemãs, e muito menos o talian, idioma criado por eles no Sul do país.

À primeira escuta, ouvir Jandira falar pode até ser confundido com o francês, no entanto, o que é verbalizado por ela chama-se milanês, um dos tantos dialetos italianos falados no país que precisou, em 1861, unificar seu idioma assim como unificou seu território.

Falar Milanês, para Jandira, é uma forma de recordar as conversas com o pai e os versos recitados pela avó. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apenas 14 anos antes do início da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a Itália escolhia, como base do que viria a ser sua escrita e fala padrão, o dialeto fiorentino, popular no centro do país e utilizado nos livros do poeta Dante Alighieri.

Mas no Norte, próximo da fronteira com a França, em Milão, capital da Lombardia, e em Monza, de onde partiram os Radaellis, como Jandira, era o milanês que predominava.

O dialeto, que termina as palavras com consoantes tal qual o idioma francês, chegou ao Brasil com o avô de Jandira, em 1882, quando se instalou com a família no interior de Farroupilha.

A maneira de falar esteve presente nos 36 dias de viagem de navio entre a Europa e a América, na subida à Serra, a partir do Rio Caí, e no casarão que seus descendentes mantêm até hoje na Capela de Santos Anjos.

Leia Mais Poloneses na Serra mantêm viva a história da imigração, que celebra 150 anos em 2025

Passados 143 anos da chegada dos seus antepassados, o milanês é preservado na memória da caçula de uma família de nove filhos: ela lembra dos poemas, versos e expressões ensinadas pelo pai como forma de recordar o passado:

— Não conheci meu avô. Quando nasci, meu pai já tinha 50 anos, tínhamos uma diferença grande de idade e tudo que ele contava eu procurava gravar porque sabia que o tempo que tínhamos juntos era curto. Meus irmãos falavam pouco, casaram-se, saíram de casa antes, e eu fiquei. Falo até hoje sozinha porque me recorda o passado, memorizo as estrofes que minha vó falava. Tenho uma prima que mora em outra cidade e conversamos em milanês por telefone.

No balcão do Milano, restaurante que mantém com o marido e a filha há 36 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O interesse pela linguística, daquela que conta que até os sete anos não sabia dizer "água" em português, pode ter ajudado a construir sua profissão. Foram mais de 15 anos como professora de séries iniciais até trazer sua forma de falar para a zona urbana de Caxias:

— Tenho vivo na memória quando nos obrigaram (entre 1937 e 1945 por conta da II Guerra Mundial) a aprender o português. Meu pai chegou a ser preso por cantar em italiano na rua.

A boa memória de Jandira preserva também o dia exato, 25 de julho de 1969, quando chegou com o marido e as duas filhas ao endereço que ocupam até hoje como residência e negócio familiar, na Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino.

Jandira Radaelli Rissi lecionou por mais de 15 anos para séries iniciais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

E mesmo sem nunca ter posto os pés na Itália, a professora aposentada oferece aos clientes, há 36 anos, em Caxias do Sul, um dos ambientes e menus mais genuinamente italianos da cidade.

No restaurante que leva o nome da região de onde saíram seus antepassados (e que por muito tempo foi conhecido por apenas aceitar dinheiro como pagamento), é a responsável por produzir, entre tantos itens, a polenta, que chega frita à mesa dos clientes.

— Milano é em homenagem aos meus antepassados que saíram de Milão. Recebi um cliente de lá uma vez que falava como eu, jamais esqueço a mesa em que ele sentou e pedi em milanês o que ele fazia aqui. Saiu emocionado porque disse que jamais tinha imaginado encontrar alguém falando dessa forma do outro lado do oceano — lembra.

Conheça expressões em milanês:

Amor de’ fradej, amor de’ curtèj

É a versão milanesa da expressão italiana “parenti serpenti”, que significa “amor de irmãos, amor de facas”.

Avè l’oeucc pussee grand del boeucc

O famoso "Ter o olho maior que a barriga", que em italiano padrão se diz: “Avere l’occhio più grande del buco".

Chi fa a sò moeud, scampa des ann de pu

Em italiano: "Chi fa quel che vuole, come vuole, vive dieci anni di più"

Em português: "Quem faz o que quer, como quer, vive 10 anos a mais".

Te set andaa a scoeula de giovedì

“Você foi para a escola na quinta-feira”, é uma expressão milanesa usada para chamar alguém de ignorante. A origem dessa expressão remete ao período fascista na Itália, quando não se ia à escola às quintas-feiras.

Em italiano: “Sei andato a scuola di giovedì”.

Brutt in fasa, bel in piaza