Na Semana Municipal da Adoção, famílias adotivas são convidadas a trocarem experiências na Câmara de Vereadores de Caxias

O processo de adoção, a adaptação e a rotina com os filhos adotivos serão apresentados nesta terça-feira(20), na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por quem mais conhece do assunto, as famílias adotivas. Quem acolhe e garante o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao convívio familiar vai expor os aspectos emocionais do processo no painel Realidades da Adoção, que ocorre às 19h.