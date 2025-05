Na operação chamada de Boteco Azul, polícia de Caxias prende homens com droga e munições

A Polícia Civil, por meio da Draco de Caxias do Sul, com o apoio da Guarda Municipal, realizou na quinta-feira (15), a Operação Boteco Azul, com o cumprimentos de mandados de busca e apreensão no bairro Fátima. Na ação, dois homens, de 24 e 35 anos, foram presos em flagrante.