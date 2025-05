Mulher morre no hospital após acidente na RS-453, em Farroupilha

Correção: a mulher tinha 52 anos e não 43 anos como publicado entre as 8h23min do dia 19 de maio de 2025 e as 9h50min do dia 19 de maio de 2025. O texto já foi corrigido.

Uma mulher de 52 anos , identificada como Leoni Maria Wagner, morreu após sofrer um acidente de trânsito na RS-453, em Farroupilha. O caso foi registrado por volta das 14h50min de domingo (18), no km 114 da rodovia estadual, mas a vítima morreu no hospital São Carlos após receber atendimento médico.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a mulher era condutora de Nissan March, que seguia pela RS-448 no sentido Nova Roma do Sul a Farroupilha, quando colidiu com um Chevrolet Opala, que seguia pela RS-453 no sentido Farroupilha-Garibaldi.