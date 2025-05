Mudança em retorno da RS-122 aumenta trajeto para motoristas que acessam rodovia pela RS-452

Caminho frequentemente utilizado por motoristas de Caxias do Sul que seguem para a Região Metropolitana de Porto Alegre via Feliz, a RS-452 registrou aumento de fluxo desde março de 2024, quando foi implantado o pedágio eletrônico (free flow) no Km 45,5, da RS-122, em Farroupilha — outro trajeto comum para quem vai de Caxias para a Capital. A percepção do aumento no fluxo na RS-452 é do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que solicitou à concessionária da RS-122, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), uma mudança no entroncamento das duas rodovias, no município de Bom Princípio.

Desde o fim de março, motoristas que acessam a RS-122 pela RS-452 precisam dirigir 2,5 quilômetros a mais para seguir no sentido Serra–Capital. Isso porque o retorno em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual foi bloqueado com balizadores. A proibição vale apenas para quem acessa a 122 via 452. O antigo acesso próximo agora é exclusivo para quem já trafega pela RS-122 no sentido Capital-Serra.

A medida, de acordo com o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, major Diego Caetano de Souza, busca garantir mais segurança aos motoristas, tendo em vista que o aumento no movimento na RS-452 vinha provocando acidentes:

— O maior volume vinha causando engarrafamento no acesso à RS-122 (ao lado do posto rodoviário, especialmente nos horários de pico, início da manhã e final da tarde). Quem vem do sentido Capital tem prioridade em utilizar a zona de estoque, que era preenchida por caminhões e ônibus e causava uma disputa por espaço e engarrafamento, portanto, nas duas rodovias. A medida foi tomada para evitar essa situação que, inclusive, causava acidentes.

Segundo levantamento do CRBM, foram registradas desde o ano passado 18 ocorrências no local, sendo 11 com feridos e sete de danos materiais. Desde que a sinalização foi instalada, segundo o major, apenas um foi registrado e por imprudência do motorista que tentou acessar o antigo retorno por entre os balizadores que estão parafusados na rodovia.

— Se o condutor, que acabou atropelando um motociclista, tivesse respeitado a sinalização, teríamos zerado as ocorrências. Aqui é o caminho para quem vem da Serra e não quer pagar pedágio e a maioria do fluxo vai acessar à esquerda. O que tínhamos aqui está sendo transferido para adiante para dar mais fluidez e desafogar a RS-452 e diminuir a disputa por espaço no retorno.

Uma placa que informa sobre a obrigatoriedade do retorno a 2,5 quilômetros foi instalada. No entanto, o desrespeito à sinalização é comum e inclusive foi flagrado pela reportagem. Motoristas ignoram as balizas, aproveitam o intervalo entre algumas que já foram derrubadas e fazem o retorno naquele mesmo local.

A manobra é considerada infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro e pode gerar multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por “transpor bloqueio viário”.

Solução definitiva depende de obras

O comandante confirma que recebeu manifestações contrárias à mudança e que sugeriu para a CSG a construção de um novo retorno um pouco mais perto daquele que está sendo utilizado, distante cerca de 800 metros do posto:

— Com a CSG, em razão das manifestações, está sendo avaliada a possibilidade de fazer um retorno em frente à empresa Vipal, onde tem espaço para desaceleração. Ali a alça já está praticamente pronta.

Por meio de nota, a CSG reforçou que “a solução é paliativa até a realização das obras definitivas previstas em contrato, como viadutos e retornos do tipo rotatórias alongadas, as quais são mais seguras”.