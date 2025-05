Trânsito Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Motorista morre após tombar caminhão na RS-122, em Caxias

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, no km 83, próximo do acesso à Estrada Municipal Adolfo Randazzo. Veículo ainda está no local, mas não há bloqueios