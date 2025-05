Motociclista morre após colisão com caminhonete na RS-020, em Cambará do Sul

Um homem, ainda não identificado oficialmente, morreu após uma colisão entre a motocicleta Honda Twister que conduzia e uma Ford Ranger na tarde de terça-feira (20) em Cambará do Sul. O acidente foi registrado na RS-020, por volta das 15h30min.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motociclista seguia no sentido Cambará a São José dos Ausentes, quando houve a colisão próximo da entrada da Vila Nova. Ele morreu no local.