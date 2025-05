Morre Ronaldo Garbin, empresário que auxiliou nos resgates durante enchente do ano passado   

Morreu no sábado (24) o empresário Ronaldo Garbin , 42 anos, conhecido na região pela atuação voluntária durante a enchente de 2024. O instrutor de esportes radicais se juntou às forças de segurança para resgatar moradores da Serra que ficaram ilhados.

— A liderança e a força dele fizeram com que muita gente o acompanhasse. Garbin foi um guerreiro, ele comandou uma equipe na enchente — conta o amigo Leandro Ourives.

Apesar de residir em Bento Gonçalves, Garbin estava internado no Hospital Unimed, em Caxias do Sul, onde tratava de um quadro de leucemia.

A despedida dele ocorre neste domingo (25), na Sala B, das Capelas São José, em Bento Gonçalves, com posterior cremação às 17h30min no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.