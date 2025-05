Morreu Maria de Cesaro Turmina, 77 anos, passageira do Corsa que se envolveu em um acidente com uma carreta na RS-122, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (18).

Conforme as informações do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a carreta transitava no sentido Farroupilha-Caxias, quando houve a colisão com o Corsa na rotatória, no km 69.