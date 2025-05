Morre Letizia Dileta Fattori, aos 92 anos

Terceira de quatro filhos de Adelina Faccio e José Fattori, ela nasceu em 13 de fevereiro de 1933. Ainda antes dos 20 anos , Nena começou a trabalhar no escritório de uma indústria de calçados de Farroupilha.

No início da década de 1950, mudou-se para Vacaria ao lado da família. Por lá, trabalhou no escritório de contabilidade de Soly Gonzaga, na loja de roupas masculinas de Francelino Bortolon, na Lojas Renner e na Viaturas Força Diesel.

Por volta de 1967, Letizia resolveu que era hora de mudar e transferiu-se para Caxias do Sul para trabalhar na Secretaria do Recreio da Juventude, onde permaneceu por 30 anos, recebendo sucessivas homenagens por sua dedicação e empenho. A família só mudou-se para Caxias do Sul quatro anos depois, em 1971.