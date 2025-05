Morre, em Caxias, Therezinha Andreazza, fundadora do Grupo Andreazza

No ano passado, Terezinha falou sobre sua vida na CIC Júlio Soares/Objetiva / Divulgação

Morreu, aos 89 anos, em Caxias do Sul, a matriarca da família Andreazza, Therezinha Victoria Pellin Andreazza, fundadora do Grupo Andreazza. Ela estava internada no Hospital Pompéia.

No ano passado, na CIC Caxias, Terezinha, nascida em Nossa Senhora do Pedancino, interior de Caxias do Sul, falou um pouco sobre sua trajetória e do orgulho que sentia dos filhos, que expandiram o pequeno negócio a um conglomerado de quatro marcas, 48 lojas, mais de 4 mil funcionários e 50 mil consumidores por dia.

Therezinha era viúva desde 2020 de Orlando Andreazza, com quem teve sete filhos. Ela também deixa 12 netos e cinco bisnetos.

O velório ocorre das 13h às 16h30min deste sábado (17) na Capela E do Memorial São José, em Caxias. O sepultamento está marcado para as 17h no cemitério da comunidade Nossa Senhora da Saúde.

História baseada no trabalho

Na CIC, no ano passado, ao falar sobre sua trajetória, Therezinha contou que conheceu Orlando aos 17 anos. Na época, ele era pedreiro e Terezinha cuidava dos filhos e, com experiência na agricultura, plantava suas próprias verduras no pátio de casa. Ela também produzia e vendia pão, chimia e queijo, além de comercializar leite, vinho, arroz e açúcar, dando início a uma “bodeguinha” no porão de residência.